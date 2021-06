పెళ్లి కాకుండానే తల్లి కాబోతున్న మరో హీరోయిన్.. కాబోయే భర్తకు అలాంటి షాక్!

ఆస్కార్ అవార్డుల్లో సంచలనం రేపి పలు పురస్కారాలు అందుకొన్న స్లమ్‌డాగ్ మిలియనీర్ చిత్రం ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన నటి ఫ్రైడా పింటో. ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ సినిమాలపై మోజు పెంచుకొని బాలీవుడ్‌కు దూరమైంది. అయితే తాజాగా మరోసారి దేశీయ మీడియాలో ఫ్రైడా పింటో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించింది. పెళ్లికాక ముందే కాబోయే భర్తతో తొలి బిడ్డకు జన్మనివ్వడానికి సిద్ధమైంది. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Slumdog Millionaire fame Freida Pinto reveals her pregnancy with cory tran. She wrote instagram post that.. Baby Tran, coming this Fall!. Apart from this.. Freida Pinto had break up with Dev Patel.