చెప్పలేని చోట కాస్మోటిక్ సర్జరీ.. వికటించడంతో ప్రాణాపాయం.. కంపెనీపై 300 కోట్ల దావా వేసిన అందాల భామ

గ్లామర్ ఫీల్డ్‌లో తారలు తమ అందాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి రకరకాల సర్జరీలు చేసుకోవడం సాధారణమే. అయితే కొన్నిసార్లు వికటించి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకొన్న దాఖలాలు ఉన్నాయి. కొవ్వు తగ్గించుకోవడం, బరువు తగ్గడం లాంటి ప్రయత్నాలు చేసి ఆర్తి అగర్వాల్ లాంటి తారలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విషాదం నింపిన సంగతి తెలిసిందే. అలాంటి ప్రమాదానికి గురై అనారోగ్యం బారిన పడ్డ మరో అందాల భామ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కాస్మటిక్ సర్జరీ విషయంలో తనను తప్పుదోవ పట్టించిన కంపెనీపై దావా వేయడం సంచలనం రేపింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Super Model Linda Evangelista files $50 million lawsuit over Wrong cosmetic surgery. She wrote that, To my followers who have wondered why I have not been working while my peers’ careers have been thriving, the reason is that I was brutally disfigured by Zeltiq’s CoolSculpting procedure