సినిమా ప్రపంచంలో మరో విషాదం.. విమాన ప్రమాదంలో 'టార్జాన్' హీరో దుర్మరణం

సినిమా ప్రపంచంలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. అసలే కరోనా వైరస్ తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాదరణ జనాల నుంచి సినీ ప్రముఖులు వరకు ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇక ఈ కఠిన సమయంలో కొన్ని పెను ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోవడం మరింత బాధను కలిగిస్తోంది. మొదటిసారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా టార్జాన్ గా భారీ క్రేజ్ అందుకున్న 'టార్జాన్ : ది ఎపిక్ అడ్వెంచర్స్' సిరీస్ హీరో విమాన ప్రమాదంలో మరణించడం అందరిని షాక్ కు గురి చేసింది.

English summary

A voyage that began on a very happy private jet on Saturday morning left an endless tragedy. Seven people were killed on the spot when a small business jet crashed. It was officially announced that Tarzan hero Joey Lara (58) as well as his wife's close friends were among them.