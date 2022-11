ఇంటర్మీడియెట్ పుస్తకాలు అమ్మి.. పూరీ జగన్నాథ్ మూవీ చూశా.. సినిమా అంటే అంత పిచ్చి.. తిరువీర్

మళ్ళీ రావా, ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, లాంటి విభిన్న కథలతో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలను అందుకున్న స్వధర్మ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌‌లో రూపుదిద్దుకున్న మూడో చిత్రం మసూద. సంగీత, తిరువీర్, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్, బాంధవి శ్రీధర్, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య ప్రకాశ్, సత్యం రాజేష్ తదిరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించిన ఈ చిత్రంతో సాయికిరణ్‌ని దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. నిర్మాత రాహుల్ యాదవ్ నక్కా నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 18న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ హారర్ డ్రామా.. విడుదలైన మొదటి ఆట నుండి పాజిటివ్ టాక్‌తో ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందనను రాబట్టుకుంటోంది. రోజురోజుకూ కలెక్షన్స్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నటుడు తిరువీర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ...

English summary

Producer Rahul Yadav Nakka's Masooda is doing good business at Box office. This movie has released on November 18th. In this occassion, Actor Tiruveer speaks about the Masooda.