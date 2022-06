Virata Parvam గత జన్మలో అలా పుట్టి ఉంటానేమో.. ఆ భయానక పరిస్థితులు చూసి.. సాయిపల్లవి ఎమోషనల్ ఇంటర్వ్యూ

లేడి పవర్ స్టార్ సాయిపల్లవి, రానా దగ్గుబాటి జంటగా నీది నాది ఒకే కథ ఫేమ్ డైరెక్టర్ వేణు ఊడుగుల దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపుదిద్దుకున్న చిత్రం విరాటపర్వం. ప్రముఖ నిర్మాత సురేష్ బాబు సమర్పణలో ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం జూన్ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో హీరోయిన్ సాయి పల్లవి మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Sai Pallavi's Virata Parvam movie is set to release on June 17th. She doing promotion for this movie. Here is the Sai Pallavi's Interview for Telugu filmibeat.