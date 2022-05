సంక్రాంతి రేసులో బరిలో దిగిన F2 చిత్రం అగ్ర హీరోల సినిమాలను వెనక్కి నెట్టి భారీ విజయాన్ని చేజిక్కించకొన్నది. విక్టరీ వెంకటేష్, మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్, తమన్నా, మెహ్రీన్ ఫీర్జాదా కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని పండించింది. F2 అందించిన విజయంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు నిర్మించిన F3 చిత్రం మే 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. F2కు సీక్వెల్‌గా రూపొందిన ఈ చిత్రం గురించి దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ..

English summary

Star producer Dil Raju's F3 movie to hit the Theatres on May 27th. In this occassion, He spoke to media and revealed about movie and Ticket rate issues.