నిర్మాత జీవితంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనలతో 10th క్లాస్ డైరీస్.. 40 మంది దర్శకులతో..

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో 50 చిత్రాలకు సినిమాటోగ్రఫి అందించిన అంజి కొత్త అవతారం ఎత్తి దర్శకుడిగా మారారు. ఇప్పటి వరకు కెమెరా వెనుక ఉండి ప్రతిభను చాటుకొన్న గరుడవేగ అంజి.. 10th క్లాస్ డైరీస్ చిత్రంతో తెర ముందుకు వచ్చారు. అవికా గోర్, శ్రీరామ్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని అచ్యుత రామారావు .పి, రవితేజ మన్యం సంయుక్తంగా నిర్మించారు. అజయ్ మైసూర్ సమర్పించిన ఈ సినిమా ఎస్ఆర్ మూవీ మేకర్స్, అన్విత అవని క్రియేషన్స్ పతాకాలపై రూపొందింది. ఈ చిత్రం జూలై 1వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో అంజి మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Avika Gor's 10th Class Dairies is set to release on July 1st. In this occassion, Director Garudavega Anji speaks to media about the movie and his direction stint.