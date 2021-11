Chiranjeevi కి మెసేజ్ చేస్తే.. గుడ్‌ లక్ అంటూ రిప్లై.. ఆనందంలో మునిగిపోయిన కార్తికేయ

RX 100 ఫేమ్ కార్తికేయ గుమ్మకొండ హీరోగా శ్రీ చిత్ర మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై ఆదిరెడ్డి .టి సమర్పణలో '88' రామారెడ్డి నిర్మించిన సినిమా 'రాజా విక్రమార్క'. వి.వి. వినాయక్ శిష్యుడు శ్రీ సరిపల్లి దర్శకుడిగా, తాన్యా రవిచంద్రన్ కథానాయికగా పరిచయమవుతున్నారు.'రాజా విక్ర‌మార్క‌'లో ఎన్ఐఏ ఏజెంట్‌గా ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నారు. ప్రశాంత్ ఆర్. విహారి సంగీతం అందించారు. ఈ నెల 12న సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా కార్తికేయతో ఇంటర్వ్యూ...

English summary

Raja Vikramarka movie is coming to Theatres on November 12th. In this occassion Kartikeya Gummakonda speaks to media. He said, Raja Vikramarka is inspiration from Mission Impossible