Like Share & Subscribe చిరంజీవి రూపంలో అలాంటి అద్బుతం.. మేర్లపాక గాంధీ (ఇంటర్వ్యూ)

యువ హీరో సంతోష్ శోభన్, వినోదం, ఎమోషన్స్‌తో సినిమాల అందిస్తున్న దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం Like Share & Share. శ్యామ్ సింగరాయ్ లాంటి ఫీల్‌గుడ్ చిత్రాన్ని అందించిన నిర్మాత వెంకట్ బోయనపల్లి తన సొంత బ్యానర్ నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌‌, ఆముక్త క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సంతోష్ శోభన్ సరసన జాతిరత్నాలు ఫేమ్ ఫరియా అబ్దుల్లా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించారు. నవంబర్ 4న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న నేపథ్యంలో దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Tollywood's Director Merlapaka Gandhi is coming with his latest movie Like Share & Subscribe. This movie is set to release on November 4th. Here is the Merlapaka Gandhi interview.