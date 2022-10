Naga Vamshi interview నేను స్వాతిముత్యం.. ఆణిముత్యాన్ని కాదు.. పెద్ద వెధవను అంటూ షాకింగ్ కామెంట్

భీష్మ, భీమ్లా నాయక్, డీజే టిల్లు లాంటి సక్సెస్‌ఫుల్ చిత్రాలను అందించిన సితారా ఎంటర్‌టైనర్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత నాగవంశీ సూర్యదేవర నిర్మిస్తున్న చిత్రం స్వాతిముత్యం. నూతన దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ లక్ష్మణ్ కే కృష్ణ రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో బెల్లంకొండ గణేష్, వర్ష బొల్లమ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 5వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత నాగవంశీ మాట్లాడుతూ..

English summary

Producer Naga Vamshi's latest movie is Swathi Muthyam on Sitara Entertainment banner. Directed by Lakshman K Krishna. Bellamkonda Ganesh and Varsha Bollamma are in lead. This movie is releasing on October 5th. Here is the Producer Naga Vamshi's interview about the movie.