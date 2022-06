ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్టిబ్యూటర్లు బతకడం ఎలా?.. అలా పెంచడం తప్పే.. టికెట్ రేట్ల పెంపుపై నాని ఘాటైన వ్యాఖ్యలు

దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయతో సినిమా చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే?.. లీడింగ్, టాప్ డైరెక్టర్లతో కాకుండా యంగ్ డైరెక్టర్లతో ఎందుకు పనిచేస్తారని అందరూ అడుగుతుంటారు. కానీ అల్రెడీ టాప్ డైరెక్టర్లతో కాకుండా ఫ్యూచర్‌లో టాప్ డైరెక్టర్లు అవుతారనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తాను. ఎందుకంటే వారి జర్నీలో నేను ఉంటాననే ఒక స్వార్ధం కూడా నాలో ఉండటంతోనే.. ఒక సినిమా, రెండు సినిమాలు హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్లతో పనిచేయాలని అనుకొంటాను. వివేక్ ఆత్రేయ విషయానికి వస్తే.. కథ చెప్పడంలో అతడిది ప్రత్యేకమైన స్టయిల్ అని నాని అన్నారు. తాజాగా జూన్ 10వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న అంటే సుందరానికి సినిమా గురించి నాని మాట్లాడుతూ..

English summary

Natural Star Nani is coming with his latest movie Ante Sundaraniki. This movie is set to release on June 10th. In this occassion, Nani commented on Ticket rates issue.