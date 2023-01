ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు.. హంట్ మూవీ ఆఫర్ అలా.. ప్రేమిస్తే భరత్

నైట్రో స్టార్ సుధీర్ బాబు హీరోగా భవ్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత వీ ఆనంద ప్రసాద్ నిర్మించిన చిత్రం హంట్. మహేష్‌ సూరపనేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జనవరి 26వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్నది. ఈ చిత్రంలో సుధీర్ బాబు, శ్రీకాంత్‌తోపాటు తమిళ హీరో భరత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. బాయ్స్, ప్రేమిస్తే, యువసేన సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా చేరువైన ఆయన మరోసారి హంట్‌తో వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భరత్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Nitro Star Sudheer Babu is coming with Hunt. Mahesh Surapaneni is the director. Bharath and Srikanth are in lead role. This movie is set to release on January 26th. Here is the Bharath Interview