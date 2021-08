Allu Arjun అంటే అలాంటి క్రష్.. విజయ్ దేవరకొండ ఎలాంటి వాడంటే? ప్రియాంక జవాల్కర్ హాట్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్‌లో లాక్‌డౌన్ తర్వాత వరుస హిట్లతో దూసుకెళ్తున్న హీరోయిన్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఇప్పుడు ఠక్కున వచ్చే సమాధానం ప్రియాంక జవాల్కర్. తిమ్మరుసు, SR కల్యాణమండపం చిత్రాల విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకొని క్రేజీ హీరోయిన్‌గా మారారు. ఈ రెండు సినిమాలు విజయవంతమైన నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన కెరీర్ గురించి, ఇష్టమైన హీరోల గురించి మాట్లాడారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Priyanka Jawalkar speaks about her two successful movies which release after second wave. She is very happy about Thimmarusu, SR Kalyanamandapam become hit. She says I have crush on Allu Arjun! but Vijay Deverakonda is very chill guy.