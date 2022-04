ఎప్పుడూ లేని విధంగా వరుసగా రెండు నెలల్లో రెండు సినిమాలు రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. గతంలో మాదిరిగా సంవత్సరం ఆరు, ఏడు సినిమాలు చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు. RRR నా సినిమా. ఆచార్య విషయానికి వస్తే.. అది నా సినిమా కాదు. చిరంజీవి గారి సినిమా. దాంట్లో నేను ఓ పాత్ర పోషిస్తున్నాను. అంతేగానీ ఆచార్య నా సినిమా అంటే ఒప్పుకోను. ప్రస్తుతం నేను సినిమా వేగం పెంచాను. శంకర్ సినిమా 60 రోజుల షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆయనకు కూడా గ్యాప్ రావడంతో వేగంగా సినిమాను కంప్లీట్ చేయాలని అనుకొంటున్నారు. ఆ సినిమా తర్వాత గౌతమ్ తిన్ననూరితో సినిమా ఉంటుంది అని రాంచరణ్ తెలిపారు. ఆచార్య, RRR, అరెంజ్ సినిమాల గురించి రాంచరణ్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Mega Star Chiranjeevi, Mega Power star Ram Charan's Acharya is coming on April 29th. As part of the promotion, Ram Charan Speaks about his role in Acharya and his father Chiranjeevi.