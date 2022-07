Sai Pallavi గార్గీ సినిమా చూసి సూర్య, జ్యోతిక, స్టాలిన్ అలాంటి రియాక్షన్.. సాయిపల్లవి ఇంటర్వ్యూ

గార్గీ మూవీకి సంబంధించిన కథ బాగా నచ్చింది. ఈ కథ మన జీవిత ప్రయాణంలో ఎక్కడో ఒకచోట ఎదురుపడుతుంది. ఈ పాత్ర కోసం నేను ఏం చేయాలి? ఎంత చేయాలి? ఎంత వరకు చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సినిమా చేశాను. ఈ సినిమా ఒక వకీల్ సాబ్, జై భీమ్ లాంటి అనుభూతిని కలిగించే చిత్రంగా ఉంటుంది. నటిగా పరిపూర్ణమైన అనుభవాన్ని అందించే చిత్రం గార్గీ నాకు అనిపించింది. గార్గీ నాకు మంచి అవకాశంగా భావించాను. కోర్టు సీన్లు, న్యాయం లాంటి అంశాలు చాలా ఎమోషనల్‌గా ఉంటాయి అని సాయిపల్లవి చెప్పారు. గార్గీ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ..

English summary

After Virataparvam, Sai Pallavi's new movie is Gargi. It is releasing on July 15th. Here is the exclusive interview of Telugu Filmibeat