ఆ బాలీవుడ్ హీరోతో రొమాన్స్ చేయాలని ఉంది.. బాలీవుడ్ ఎంట్రీపై సమంత షాకింగ్ కామెంట్

దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తన టాలెంట్‌తో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిన సమంత అక్కినేని కొన్ని భాషలకే పరిమితమయ్యారు. తమిళ, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లోనే విభిన్నమైన పాత్రలను పోషిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. అయితే బాలీవుడ్‌కు ఎందుకో దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. అయితే బాలీవుడ్‌లో చూడాలని ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ఆ సమయం రానే వస్తున్నది. అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్‌తో హిందీ సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టబోతున్నది. ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ....

English summary

South Super star Samantha Akkineni is ready to step in bollywood with The Family man 2. This web series second season is set to stream on Amazon prime on June 4th.