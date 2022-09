F3 చిత్రంలో స్పెషల్ సాంగ్‌లో నటించిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని కోవిడ్ వెంటాడింది. దాంతో నాకు చాలా గ్యాప్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నది. అయితే నాకు ప్రవీణ్ సత్తారు నుంచి కాల్ రాగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యాను. ఎందుకంటే.. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక యాక్షన్ సినిమా చేయాలనే కోరిక ఉండేది. ప్రవీణ్ సత్తారు ది ఘోస్ట్ సినిమా యాక్షన్ సినిమా అని చెప్పగానే దాదాపు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను అని సోనాల్ చౌహాన్ తెలిపింది. నాగార్జున అక్కినేని, ప్రవీణ్ సత్తారు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ది ఘోస్ట్ సినిమా అక్టోబర్ 5వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో హీరోయిన్ సోనాల్ చౌహాన్ తెలుగు ఫిల్మీబీట్‌తో మాట్లాడుతూ...

English summary

Actress Sonal Chauhan is coming with Akkineni Nagarjuna's The Ghost movie. This movie is set to release on October 5th. Here is the Heroine Sonal Chauhan's exclusive Interview.