జబర్దస్త్ కమెడియన్ సుడిగాలి సుధీర్‍‍‍‍ హీరోగా ప్ర‌కృతి స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో సంస్కృతి ఫిలింస్ నిర్మాణ సారథ్యంలో రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి పులిచ‌ర్ల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్న చిత్రం గాలోడు. మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమా టీజ‌ర్, ట్రైలర్లకు ఇప్పటికే విశేషమైన స్పందన లభించింది. ఈ చిత్రం నవంబర్ 18న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుదలవుతోన్న సందర్భంగా హీరో సుడిగాలి సుధీర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Jabardasth Comedian Sudigali Sudheer is coming with Gaalodu movie. This movie is set to release on November 18th. In this occassion, Sudher reveals about the movie and on screen chemistry with Rashmi Gautam.