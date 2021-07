జయంతి మనవడు కూడా స్టార్ హీరోనే తెలుసా... ఎవరంటే?

సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నటి జయంతి కన్నుమూశారు. జయంతి వయసు 76 సంవత్సరాలు. వయసు సంబంధిత సమస్యల కారణంగా ఆమె చాలా కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. సోమవారం బెంగళూరులో ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమె మనవడు కూడా ఒక స్టార్ హీరో. ఆయన ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Veteran multilingual actor Jayanthi, 76, passed away at her residence in Bengaluru on Monday morning. She was ailing for some time with age-related issues. She is survived by a son.and do you know who is the grand son of actress jayanthi