నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ నటుడికి యాక్సిడెంట్.. విషమ పరిస్థితి, ఐసీయూలో చికిత్స!

సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి తాజాగా ఒక విషాదకర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఇది టాలీవుడ్ కి సంబంధించిన విషయం కాదు. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఒక ప్రముఖ నటుడు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయన పరిస్థితి ఇప్పుడు తీవ్రంగా విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Kannada actor Sanchari Vijay met with a road accident in Bengaluru. He has reportedly sustained injuries on the right side of his brain and thigh region. He won a National Film Award for his role in Naanu Avanalla…Avalu.