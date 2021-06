అలా దారుణంగా వేధింపులు.. శ్రీరెడ్డి తరహాలో యువ నటి సంచలన ఆరోపణలు.. తెలుగు దర్శకుడిపైనా పోస్ట్

దక్షిణాది సినీ ప్రముఖులపై మలయాళ నటి రేవతి సంపత్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారంటూ ఆరోపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టు వైరల్అయింది. దాదాపు 14 మందిని నోటికి చెప్పలేని విధంగా దూషించారనే విషయం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. నటి రేవతి చేసిన పోస్టులో ఏమున్నదంటే...

Revathy Sampath sensational post on Director Rajesh Touchriver and Siddique, Shiju and others. She wrote Here is the identity of the abusers released yesterday .. (Includes all available photos, some not available) A lot of women are sharing the harassment they have faced from many on and off this list. The world still knows the criminals of many good trees. The fights do not end.to be continued...