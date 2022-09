మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో నటుడు దిలీప్ లైంగిక వేధింపులు, అత్యాచార ప్రయత్నం ఘటన మరిచిపోక ముందే .. మరో సంఘటన సంచలనం రేపింది. యూట్యూబ్‌కు ఇంటర్వ్యూ ఇ్చే సమయంలో జర్నలిస్టు, యాంకర్‌ను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేశాడనే ఆరోపణలపై నటుడు శ్రీశాంత్ భాసీని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ అరెస్ట్ ఘటన మాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటన, శ్రీనాథ్ భాసీ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Malayalam Actor Sreenath Bhasi arrested for abusing a woman achor in Kerala. He was also facing drug consuming allegations by the police. Investigation going on the actor. In this occassion, Sreenath has released on bail.