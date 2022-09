మలయాళ సినిమా పరిశ్రమలో ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌కు చెందిన జర్నలిస్టు, యాంకర్‌తో నటుడు శ్రీనాథ్ భాసీ అసభ్యకర ప్రవర్తన వివాదంపై రచ్చ జరుగుతున్నది. మలయాళంలో శ్రీనాథ్ భాసీ చట్టాంబి సినిమా ప్రమోషన్‌లో శ్రీనాథ్ భాసీ వ్యవహరించిన తీరుపై యాంకర్ ఫిర్యాదు చేయడం.. ఆ తర్వాత నటుడిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వ్యవహారంపై బాధితురాలు, యాంకర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

The Kerala Film Producers Association has decided not to cooperate with actor Sreenath Bhasi. When Sreenath arrested for abusing a woman anchor during the promotional event of his latest movie Chattambi.