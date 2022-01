Neha Shetty's Lip lock..యువ హీరోను అలా కవ్వించిన భామ.. పటాస్ పిల్లా అంటూ వెంటపడి..

టాలీవుడ్‌లో లవ్, రొమాంటిక్ అంశాలతో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న డీజే టిల్లు చిత్రం యువతరాన్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు విడుదలైన టీజర్ల్, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు డీజె టిల్లుపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. యువ హీరో సిద్దూ జొన్నలగడ్డ, నేహా శెట్టి మధ్య ఉన్న సన్నివేశాలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

DJ Tillu, starring Siddhu Jonnalagadda and Neha Shetty in the lead roles, is a mad-cap thriller directed by debutant Vimal Krishna and produced by Suryadevara Naga Vamsi under Sithara Entertainments.This movie second single to release on January 24th.