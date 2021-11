స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న పుష్ప చిత్రం రోజు రోజుకు అభిమానుల్లో అంచనాలు పెంచుతున్నది. ఇప్పటికే తగ్గేదేలే అంటూ తనదైన శైలిలో ట్రెండింగ్‌గా మారిన ఈ సినిమా డైలాగ్స్‌తోపాటు పాటలు కూడా సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు ఫ్యాన్స్‌తోపాటు సినీ అభిమానులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సెన్సేషనల్ విషయాన్ని అభిమానులకు పుష్ప టీమ్ వెల్లడించింది. సమంత, అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు అందించి ఆ స్పెషల్ వార్త ఏమిటంటే..

Samantha is going to play special song in Pushpa The rise. Pushpa team reveals that, She supremely talented Samanthaprabhu2 is going to groove for a sizzling number in #PushpaTheRise