Bappi Lahiri కన్నుమూత.. ఒకే ఒక రోజులో మహా విషాదం.. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి

మ్యూజిక్ కంపోజర్, గాయకుడు, 80, 90 దశకాల్లో డిస్కో మ్యూజిక్‌తో యువతను ఉర్రూతలూగించిన సంగీత దిగ్గజం బప్పీలహరి ఇకలేరు. పలు రకాల అనారోగ్యా కారణాలతో ఆయన ముంబైలోని క్రిటికేర్ హాస్పిటల్‌లో తదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణవార్తతో సంగీత ప్రపంచం, అభిమానులు, స్నేహితులు, సన్నిహితులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆయన మరణానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Prime minister Narendra modi condolances Bappi Lahiri death. He wrote in twitter that, Shri Bappi Lahiri Ji’s music was all encompassing, beautifully expressing diverse emotions. People across generations could relate to his works. His lively nature will be missed by everyone. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti."