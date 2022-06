ప్రముఖ గాయకుడు కేకే అలియాస్ కృష్ణకుమార్ మరణం తర్వాత అనేక అనుమానాలు, ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకొంటున్నాయి. అసహజ మరణం కింద కేసు నమోదు చేసుకొన్న కోల్‌కత్తా పోలీసులు ఆ రోజు నజ్రూల్ మంచ్ వద్ద జరిగిన సంఘటనలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కేకే ముఖంపై గాయాలు ఉండటం అనేక అనుమానాలకు దారి తీసింది. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Kolkata police investigation on Singer KK suspicious death. Kolkata Police commissioner Vineet Goyal said there was no situation where people were short of space or sweating or having issues with people