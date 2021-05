Lady Gaga ‘ఆ నిర్మాత నన్ను రేప్ చేశాడు.. కొన్నేళ్లపాటు ఆ నరకం, బాధ.. గర్భవతిని చేసి..’

లైంగిక దాడులు, అత్యాచార సంఘటనలు మహిళలకు చేదు అనుభవాలను మిగిల్చుతుంటాయి. ఆ పైశాచిక సంఘటనలతో మహిళలు మానసిక క్షోభకు గురికావడమనే సందర్భాలను ఎన్నో చూసి ఉంటాం. ఇలాంటి సంఘటన తన జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసిందంటూ మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో సంచలన గాయని, నిర్మాత, నటి లేడి గాగ తన దుర్భరైన అనుభవాలను ఇటీవల పంచుకొన్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pop Sensation Lady Gaga reveals rape and sexual assault by producer in a 2014. She speak lot of things in Oprah Winfrey and Prince Harry's series "The Me You Can't See" on Apple TV.