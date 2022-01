టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్ సినీ జాతకం అఖండతో మారిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నది. తన కెరీర్‌లో సరైన హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఈ భామకు ప్రస్తుతం తాను చేస్తున్న ప్రాజెక్టులన్నింటికి మంచి పేరు రావడంతో ఆమెకు కరోనా రోజులు కలిసి వస్తున్నాయి. బాలకృష్ణతో నటించిన అఖండ సంచలన విజయం సాధించగా, ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్‌తో కలిసి చేసిన మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ భారీగా వ్యూస్ సంపాదించుకొంటున్నది. ఈ మ్యూజిక్ వీడియో వివరాల్లోకి, ప్రగ్యా జైస్వాల్ గురించి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

South Star Heroine Pragya Jaiswal got good chance with Salman Khan. She did a romantic song with Salman Khan for Guru Randhawa and Iulia Vantur song. This music video fetches 22 million views in three days.