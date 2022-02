నటుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత స్టార్ ప్రోడ్యూసర్‌గా ఎదిగిన బండ్ల గణేష్ చాలా రోజుల మరోసారి ముఖానికి మేకప్ వేసుకొన్నారు. ఈ సారి చిన్న చితక పాత్రకే పరిమితం కాకుండా ఓ భావోద్వేగమైన పాత్రతో పూర్తిస్థాయి లీడింగ్ యాక్టర్‌గా డేగల బాబ్జీ అనే చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కన్నానే.. కలగా మిగిలేనే.. అనే లిరికల్ వీడియోను బండ్ల గణేష్ తన కూతురు ద్రిష్టి చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా బండ్ల గణేష్ మాట్లాడుతూ..

English summary

'Degala Babji' is Telugu cinema's first single-actor movie where you will see only one character at one place on a single location throughout. The other characters will be heard in the form of their voices. The film is a remake of the Tamil movie 'Oththa Seruppu Size 7'. Actor and producer of huge movies, Bandla Ganesh, is debuting as a male lead. Directed by newcomer Venkat Chandra, the film is presented by Rishi Agastya of Yash Rishi Films and produced by Swathi Chandra.