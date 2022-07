National film Awards కాపీ క్యాట్ నుంచి జాతీయ అవార్డు వరకు.. వాళ్ల నోళ్లకు తాళం.. తమన్ మ్యూజిక్ జర్నీ!

ఇప్పటికే పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ప్రపంచవాప్తంగా సంచలనాలు నమోదు చేస్తున్న తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. గతే రెండేళ్లుగా కరోనా లాక్‌డౌన్‌తో సినీ పరిశ్రమ సంక్షోభంలో కూరుకుపోతే.. దేశానికి దిశానిర్దేశం చేయడంలో తెలుగు సినిమా ముందుంది. దేశ సినీ రంగానికి చేయూతనిస్తున్న తెలుగు తేజాలకు జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల రూపంలో మరింత ఉత్సాహం దక్కింది.

తాజాగా కేంద్రం ప్రకటించిన 68వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల్లో టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ థమన్‌కు గొప్ప గౌరవం దక్కింది. జాతీయ ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా అవార్డును అందుకోబోతున్న తమన్ మ్యూజిక్ జర్నీ గురించి..

English summary

Thaman S gets National Film awards for Ala Vaikunthapurramuloo. In this occassion, Thaman wrote on twitter that, My dear #ICON STAR ❤️ alluarjun gaaru The day One of #AVPL Music It was that Great energy from day One 🏆 thanks dear #Bunny gaaru