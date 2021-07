ప్రియుడి కౌగిలిలో నలిగిపోయిన అమీర్ ఖాన్ కూతురు.. సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా..!

బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ దాంపత్య జీవితానికి రెండోసారి తెరపడిన విషయం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. రెండో భార్య కిరణ్ రావు, అమీర్ ఖాన్ పరస్పర అవగాహనతో విడిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం అభిమానులకు షాక్ కలిగించింది. ఇదిలా ఉండగా అమీర్ ఖాన్ కూతురు తన ప్రియుడు నుపూర్ శిఖారేతో రొమాంటిక్ వ్యవహారం దేశ మీడియాలో పతాక శీర్షికలు ఆకర్షించింది. తాజాగా ఆమె తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పోస్టు చేసిన ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bollywood Mister Perfect Aamir Khan's daughter Ira Khan's dating life goes once again in the social medai. Ira Khan's romatic moments with Nupur Shikhare now hits media headlies. Their Photos goes viral in social media.