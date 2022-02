Chiranjeevi ని వైఎస్ జగన్ అవమానించలేదు.. ఆ రోజు జరిగిందందే.. నటుడు ఆలీ వివరణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, సినీ పరిశ్రమకు మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో చిరంజీవితోపాటు ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, నిరంజన్ రెడ్డి, ఆలీ, పోసాని కృష్ణ మురళి భేటి అయ్యారు. అయితే సినీ ప్రముఖులను సరైన విధంగా గౌరవించలేదు. అలాగే వారిని స్వాగతించడంలో వివక్ష చూపారనే విషయాలు మీడియాలో రాద్దాంతం అయ్యాయి. అయితే తాజాగా ఏపీసీఎం ను కలిసిన ఆలీ పలు అంశాల గురించి వివరణ ఇస్తూ..

English summary

Tollywood's Comedian Ali meeting with AP CM YS Jaganmohan Reddy. As per report, Ali went to Vijayawada to meet with AP CM. As per news, Ali was considered for a nominated post.