బెంగాలీ సినీ నటి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ నుస్రత్ జహాన్ మరోసారి మీడియాలో హైలైట్ అయ్యారు. గత కొద్ది రోజులు భర్తతో విడాకులు, ప్రియుడితో డేటింగ్ వ్యవహారాలతో హాట్‌గా మారింది. నుస్రత్ జహాన్ ప్రస్తుతం స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో దిగి జలకాలు ఆడుతూ దిగిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. గర్భవతి అయిన ఆమె స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో తడిసిన ఆందాలతో ఆకట్టుకొనే ప్రయత్నం చేశారు.

పలు వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారిన నుస్రత్ జహాన్ అవేమీ పట్టించుకొన్నట్టు కనిపించలేదు. బుధవారం తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌ పోస్టులో ఓ వీడియోను పోస్టు చేయగా అది విస్తృతంగా ప్రచారమైంది. బ్లాక్ అండ్ బ్లూ స్విమ్మింగ్ డ్రస్‌ను వేసుకొన్న ఆమె మరింత శృంగారభరితంగా కనిపించింది. ప్రెగ్నెన్సీ కారణంగా ముఖంలో వచ్చే కళ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. ఆ వీడియోను పోస్టు చేస్తూ రిస్క్ లేకపోతే... మన గురించి చరిత్రలో చదువుకొనేందుకు కథ ఉండదు అంటూ కామెంట్ చేసింది.

ప్రియుడు యష్ దాస్‌గుప్తాతో డేటింగ్ వ్యవహారం మధ్య భర్త నిఖిల్ జైన్‌తో తెగతెంపులు చేసుకొన్నది. ఈ క్రమంలో అత్తింటి వాళ్లు తమ నగలు, ఆభరణాలను అక్రమంగా తీసుకొన్నారని ఆరోపించారు. అలాగే టర్కిష్ చట్టాల ప్రకారం చేసుకొన్న పెళ్లి కాబట్టి తమ వివాహానికి భారతీయ చట్టబద్దత లేదు. కాబట్టి విడాకులు తీసుకోవడం లాంటి అంశాలు తన పెళ్లిలో ఉత్పన్నం కావని సూచించింది. ఇదిలా ఉండగా, తాను వివాహితను అని పార్లమెంట్‌కు తప్పుడు సమాచారం అందించింది అని బీజేపీ ఎంపీ సంఘమిత్ర మౌర్య స్పీకర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో నుస్రత్ జహాన్ స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో చేసిన హంగామా ఏంటో మీరే చూడండి...

English summary

Actress and MP Nusrat Jahan's swimming pool video goes viral amid divorce with husband Nikhil Jain and dating with actor Yash Das Gupta. She share a video and wrote that No risk.. No story.