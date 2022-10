Elnaaz Norouzi నగ్నంగా మారిన నటి.. దుస్తులను ఒక్కొక్కటిగా విప్పేసి నిరసన.. ఎందుకోసమంటే? (వీడియో)

బుర్ఖాతోపాటు తలకు వస్త్రం (హిజబ్) ధరించాలనే నిబంధనను వ్యతిరేకిస్తూ ఇరాన్‌ నటి ఎల్నాజ్ నరౌజీ నగ్నంగా నిరసన వ్యక్తం చేయడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. నా దేహం.. నా ఇష్టం అంటూ హిజబ్ వ్యతిరేక నిరసనకు మద్దతు తెలిపింది. ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో తన నిరసనను వ్యక్తం చేస్తూ.. తన దుస్తులను తొలగించి నగ్నంగా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఎల్నాజ్ నరౌజీ నగ్నంగా మారడం వెనుక అసలు వివాదం ఏమిటంటే?

English summary

Iran Actress Elnaaz Norouzi goes nude to support Anti Hijab movement in Iran. She wrote in Instagram that, Every Woman, anywhere in the world, regardless of where she is from, should have the right to wear whatever she desires and when or wherever she desires to wear it. No man nor any other woman has the right to judge her or ask her to dress otherwise.