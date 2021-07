Raj Kudra రాస లీలలు.. గదిలో బంధించే ప్రయత్నం... బలవంతంగా ముద్దు.. బాంబు పేల్చిన షెర్లీన్ చోప్రా

బాలీవుడ్‌లో సంచలనం రేపుతున్న రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ రాకెట్ కేసులో విచారణకు హాజరైన శృంగార తార షెర్లీన్ చోప్రా సంచలన విషయాలను బయటపెట్టింది. జూలై 27న విచారణకు హాజరైన ఆమెను అధికారులు ప్రశ్నించగా రాజ్ కుంద్రా లైంగిక వేధింపులను చెప్పి ఆవేదనకు గురైనట్టు సమాచారం. రాజ్ కుంద్రా చేష్టల గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Sherlyn Chopra and Poonam Pandey gets anticipatory bail in Raj Kundra's porn rocket case. Apart from this, She attended investigation before Mumbai Crime branch on July 27th. She alleges Raj Kundra's Sexual Assault.