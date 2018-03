 »   »  ఈ ఇద్దరూ నా కొత్త ఫ్రెండ్స్: 3వ సినిమాతో బిజీ అయిన అఖిల్ అక్కినేని

'హలో' సినిమాతో కెరీర్లో తొలి విజయాన్ని అందుకున్న అఖిల్ అక్కినేని ఇటీవల ఉగాది సందర్భంగా తన 3వ చిత్రాన్ని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 'తొలి ప్రేమ' దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరితో సినిమా చేస్తున్నట్లు, బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించబోతున్నట్లు ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.

Well these two are my two new buddies. Known them for a while but going to get to know them better I guess now :) we shall do our best 💪🏻 heres to new beginnings 👌🏻👌🏻👌🏻 @MusicThaman @dirvenky_atluri pic.twitter.com/f3IjwjdYEh