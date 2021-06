Allu Sneha Reddy: వామ్మో బన్నీ భార్యకు మామూలు ఫాలోయింగ్ లేదుగా... ఇది అరాచకం సామీ!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు అందుకున్న స్టార్ హీరోల్లో అల్లు అర్జున్ ఒకరు. కెరీర్ మొదటి నుంచి కూడా తనను తాను సరికొత్తగా మార్చుకుంటు అభిమానులకు సరికొత్త కిక్కిస్తున్నాడు. డిఫరెంట్ స్టైల్ ను ఫాలో అవుతూ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఐకాన్ గా ట్రెండ్ సెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అయితే ఆయన భార్య ఇటీవల ఒక సరికొత్త రికార్డును అందుకోవడం విశేషం.

English summary

Allu arjun wife Allu Sneha Reddy hits 4 million on Instagram. She has the highest number of followers among star wives pan-India, who have no film background. She gives us a sneak-peek into her life, her family and her many passions on social media.