ఏపీ ప్రభుత్వంపై నాని సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అది ధర్మమా అంటూ ఘాటుగా స్పందించిన మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో సినిమా టికెట్ల తగ్గింపు వ్యవహారం వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. సినిమా టికెట్ల ధర గణనీయంగా తగ్గించడం, ప్రత్యేక షోలకు, టికెట్ రేట్ల పెంపుకు ఏపీ సర్కార్ అనుమతి ఇవ్వకపోవడం సినీ, రాజకీయాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. శ్యామ్ సింగరాయ్ విడుదలకు ముందు ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్‌లో నాని మాట్లాడుతూ ఏపీ ప్రభుత్వ విధానాన్ని తప్పుపట్టారు. నాని చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఘాటుగా స్పందించారు. నాని ఏమని కామెంట్ చేశారు? మంత్రి బొత్స ఏమని సమాధానం ఇచ్చారంటే..

English summary

Movie Ticket rates issue become hot topic in Andhra Pradesh. In this occasion, Nani sensational comments on YS Jagan's Andhra Pradesh Government over Ticket Rate issue. In This occasion, AP Minister Botsa Satyanarayana Strong reaction on Nani Comments in Shyam Singha Roy press meet