మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్‌ మధ్య వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ అనుబంధం గుంచి కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రతీ విషయంలో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటుంటారు. వారిద్దరి మధ్య అన్నదమ్ముల ఎమోషనల్ బంధం ఉంది. అందుకే చిరంజీవిని అన్నయ్య అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుస్తుంటారు. అంతేకాకుండా బాస్ అంటూ ప్రేమగా పిలచుకొంటారు. ఇటీవల మా ఎన్నికల్లో ప్రకాశ్ రాజ్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేయడంతో వారిద్దరి మధ్య విడదీయలేని బంధం ఏమిటో అర్ధమైంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిరంజీవి, ప్రకాశ్ రాజ్ కలుసుకొన్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Prakash Raj met Mega star chiranjeevi on August 17th. He tweeted that, Early morning meeting with the BOSS in the gym. Thanked him for taking the initiative to find solutions for the film fraternity .. an ever inspiring ANNAYA.. we are blessed to have him