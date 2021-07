మహేష్ బాబుతో మరో సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన స్టార్ డైరెక్టర్.. స్టోరీ రెడీ, ఆయన ఎప్పుడంటే అప్పుడే!

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు డేట్స్ కోసం అగ్ర దర్శకులు చాలామంది ఎదురుచూస్తున్నారు. మహేష్ కూడా ఏడాదికి రెండు సినిమాలను చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు గాని ఏ ప్లాన్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వడం లేదు. కరోనా లాక్ డౌన్ అనంతరం ఇచ్చిన కమిట్మెంట్స్ కు తగ్గట్లుగా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయో లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక ఇటీవల మహేష్ బాబు మరొక సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు క్లారిటీ వచ్చేసింది.

English summary

The svp movie has come up with sets for the whole which is eagerly awaited by the superstar fans in the Tollywood industry. Expectations are rising that Mahesh Babu will be seen with a new look like never before. Director parasuram recent clarification on the film has become a hot topic. Fans commented that the shirts would be torn.