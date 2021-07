నిక్కర్ వేసుకొమ్మన్నారని గంగోత్రి సినిమా రిజెక్ట్.. పరువు కొసం అవకాషాన్ని వదులుకున్న బడా దర్శకుడు!

అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన గంగోత్రి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అప్పట్లో మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావుకు 100వ సినిమా కావడంతో అప్పట్లో అంచనాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. కీరవాణి మ్యూజిక్ కూడా సినిమాకు బాగా హెల్ప్ అయ్యింది. ఇక ఇటీవల బలుపు, జై లవకుశ, వెంకీమామ దర్శకుడు కెఎస్.రవీంద్ర (బాబీ) పరువు కోసం ఆ సినిమాలో వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకున్నాడట.

English summary

Who will not forget that some movies are so easy even as the years go by. Even movies that have become musical hits do not disappear so easily. Allu Arjun Gangotri is one of such best movies. It is known that this movie was one of the best musical hits at that time. However, Chinnari Kavya, who starred in the film, received a good craze at that time. After 18 years, photos of her are going viral on social media.