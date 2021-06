ఆ ఒక్క రొమాంటిక్ సీన్ వల్ల నాగార్జున మూవీ డిజాస్టర్.. అభిమానుల ప్రశ్నకు తప్పు ఒప్పుకున్న దర్శకుడు

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మన్మథుడు సినిమాతో ఒక సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసిన నాగార్జున ఆ తరువాత చాలా వరకు అదే ట్యాగ్ తో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చాడు. నాగార్జున అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది అదే టైటిల్. అయితే అలాంటి అద్భుతమైన టైటిల్ తో మరోసారి బోల్డ్ గా చేసిన ప్రయత్నం అభిమానులను షాక్ కు గురి చేసింది. దర్శకుడు కూడా ఇటీవల ఆ సినిమాలో చేసిన ప్రధాన పొరపాటుపై స్పందించాడు.

English summary

Rahul openly clarified the same thing when asked by fans through social media recently. Manmadhudu 2 director said that he actually laughed a lot when the scene was shot but he soon realized that the audience in the theaters did not like it. He also said that the result of the film changed due to that one scene.