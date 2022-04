ముగిసిన సుదీప్ కిచ్చ, అజయ్ దేవగన్ ట్విట్టర్‌ ఫైట్.. స్టార్ హీరోల మధ్య చిచ్చు పెట్టిన విషయం ఏమిటంటే?

కన్నడ సూపర్‌స్టార్ సుదీప్ కిచ్చ, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్‌కు మధ్య వివాదం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. హిందీ భాషపై సుదీప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను అజయ్ దేవగన్ అభ్యంతరం తెలుపుతూ చేసిన ట్వీట్లు వారిద్దరి మధ్య వివాదంగా మారింది. సుదీప్ కిచ్చ. అజయ్ దేవగన్ మధ్య కొనసాగిన ట్వీట్ల వార్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయింది. అయితే వారిద్దరి మధ్య ఎలాంటి ట్వీట్లు చోటు చేసుకొన్నాయంటే..

English summary

Kichcha Sudeepa twitter war with Ajay Devgan over Hindi remarks. Sudeepa tweets I don't blame you ajaydevgn sir. Perhaps it would have been a happy moment if i had received a tweet from u for a creative reason. Luv&Regardsnded Twitter Battle