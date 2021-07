70 లక్షలు పెట్టి కారు కొనొచ్చు కానీ.. రూ. 100 పెట్రోల్ కొట్టించుకోలేవా? జ్వాలా గుత్తాపై ఆరెస్సెస్ నేత ఫైర్

బాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి, సినీ నటి గుత్తా జ్వాలా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కొద్ది సంవత్సరాలుగా తమిళ సినీ నటుడు విష్ణు విశాల్‌తో డేటింగ్, ఆ తర్వాత పెళ్లి వార్తలతో నిత్యం మీడియా పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించారు. తాజాగా దేశంలో పెరిగిపోతున్న పెట్రోల్ ధరలపై జ్వాలా గుత్తా స్పందించడంపై ఆర్ఎస్సెస్ నేత మండిపడ్డారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Gutta Jwala tweet on Petrol Price Hike: RSS leader Sheetal Mansabdar Chopra fire. Gutta Jwala tweet that Petrol Rs 105.55 Only. Then Sheetal gives response to Jwala that ou can buy car worth Rs.50-75 lakhs but can't afford 105 rupees petrol?