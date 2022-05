విశ్వ విఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు మనవడిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినా.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన శైలిని ఏర్పరచుకుని చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోగా ఎదిగిపోయాడు యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్. చిన్న వయసులోనే రికార్డుల వేట ప్రారంభించిన అతడు.. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా టాలీవుడ్‌లో హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతోన్నాడు.

ఇలా సుదీర్ఘ కాలంగా యాక్టింగ్, డ్యాన్స్, ఫైట్స్, డైలాగ్స్, పాటలు, హోస్టింగ్ అన్నింట్లోనూ రాణిస్తూ సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవలి కాలంలో ఎన్టీఆర్ వరుసగా విజయాలను సొంతం చేసుకుంటూ ఫుల్ ఫామ్‌తో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతడి ఆస్తులు, రెమ్యూనరేషన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం!

Jr NTR is one of the Star Hero in Telugu Film Industry. Today his Birthday. In This Occasion.. Lets See His Net Worth and Remuneration Details.