HBD Allu Arjun: చిన్నప్పుడే రెండు హిట్లు.. గంగోత్రికి ముందే మూడు.. బన్నీకి మాత్రమే దక్కిన రికార్డు

టాలీవుడ్ బడా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ కుమారుడిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినా.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే యాక్టింగ్, డ్యాన్స్, ఫైట్స్ ఇలా అన్నింట్లోనూ రాణిస్తూ స్టార్‌డమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఎన్నో విజయాలను అందుకున్న అతడు.. వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

అదే సమయంలో హిట్లు ఫ్లాపులతో ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఇక ఇటీవలే బన్నీ 'పుష్ప' మూవీతో పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా ఎదిగిపోయాడు. ఈ ఉత్సాహంతోనే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. ఈరోజు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు.. ఈ సందర్భంగా అతడి జీవితంలోని బెస్ట్ మూమెంట్స్‌ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి!

Icon Star Allu Arjun Birthday Today. On The Occasion of His Birthday.. Let we Know Best Moments of his Career.