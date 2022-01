తెలుగు బుల్లితెరపై అందం, అభినయంతో రష్మీ గౌతమ్ చేసే హంగామా మాటల్లో చెప్పడం కష్టమే. మాటలతో గారడీ చేస్తూ.. గ్లామర్‌తో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తూ గత దశాబ్దకాలంగా టెలివిజన్, సినీ రంగంలో దూసుకెళ్తున్నారు. యాంకర్, హెస్ట్, నటిగా పలు రకాల పాత్రలతో ఆకట్టుకొంటూ తన కెరీర్‌ను మరో లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలాంటి రష్మీ గౌతమ్ గురించి మీడియాలో ఘాటైన రూమర్లు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే వాటి గురించి పట్టించుకోకుండా తన పనేంటో చూసుకొంటూ వెళ్తుంటారు. అయితే ఈ సారి ఆమె పెళ్లి గురించి జాతీయ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్త ఏమిటంటే?

English summary

Top Anchor Rashmi Gautam marriage news goes viral again in the media. Reports suggest that she had secret marriage. her career front, Rashmi doing a item song with Chiranjeevi in Bhola Shankar.