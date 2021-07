Actress Jayanthi death.. నా తల్లి మరణానికి కారణం అదే.. కన్నీరుమున్నీరైన జయంతి కుమారుడు

దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో 60 దశకం నుంచి అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన ప్రముఖ నటి జయంతి జూలై 26 ఉదయం అంటే సోమవారం బెంగళూరులో మరణించారు. గత కొద్దికాలంగా ఆమె అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. తన నివాసంలోనే చికిత్స పొందున్న జయంతి నిద్రలోనే తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈమె మరణ వార్తతో దిగ్బ్రాంతికి లోనైన, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జయంతి వ్యక్తిగత వివరాల్లోకి, మరణానికి సంబంధించిన విషయంపై ఆమె కుమారుడు వెల్లడించినది ఏమిటంటే...

Actress Jayanthi Passes away: విషాదంలో దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమ.. ఆ స్టార్ హీరోతో 30 సార్లు!

English summary

Big Tragedy in South Indian Film Industries. Today Marning Veteran Actress Jayanthi Passes Away Due Health Issues. Her son Krishna Kumar confirmed the news of her death. He revealed that she was recovering from illnesses, but eventually breathed her last during her sleep.