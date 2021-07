తెలుగు టెలివిజన్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డులను సొంతం చేసుకొంటున్న సీరియల్స్‌లో కార్తీకదీప ఒకటి. అయితే సుదీర్ఘంగా ప్రసారమవుతున్న ఈ సీరియల్‌ విశేషంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్నది. అయితే ఈ సీరియల్ కంటెంట్‌ విషయానికి వస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఆకట్టుకొంటున్న ఈ సీరియల్‌ను సినిమాగా రూపొందించే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు సమాచారం. అయితే ఆ వివరాలకు సంబంధించిన విషయాల్లోకి వెళితే..

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Karthika Deepam serial Most rating in on Television. Serial unit planning to release on Movie format. Afer finishing this serial, They are planning to release in theatres.